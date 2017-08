Ειδήσεις από την Ευρώπη και τον Κόσμο Το «The Voice of Greece» στο Düsseldorf

Το «The Voice of Greece» και το «Greece Got Talent» σας καλούν σε Casting

Δελτιο τύπου. Τα πιο επιτυχημένα, παγκοσμίως, τηλεοπτικά προγράμματα βρίσκονται στην Ελλάδα και στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ!

Το «The Voice of Greece» και το «Greece Got Talent» σας καλούν σε Casting στο REX Club, Graf Adolf Straße 108, 40210 Düsseldorf από την Παρασκευή 01.09.17 μέχρι την Κυριακή 03.09.17 από 12:00 μέχρι 18:00 ώρα.

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση και την επιτυχία που σημείωσε στον ΣΚΑΙ ο διαγωνισμός τραγουδιού «The voice of Greece» με συμμετοχή Ελληνοπαίδων και από την Γερμανία, έρχεται και φέτος κοντά σας και υπόσχεται να είναι ακόμη πιο δυναμικός και εντυπωσιακός!

Επιπροσθέτως, και ο διάσημος διαγωνισμός νέων ταλέντων «Greece Got Talent», καταφθάνει φέτος στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Αν, λοιπόν, μπορείς να τραγουδήσεις, να χορέψεις, να παίξεις δεξιοτεχνικά κάποιο όργανο, να κάνεις ακροβατικά, μαγικά, να κάνεις τους άλλους να γελάσουν, ή αν έχεις οποιοδήποτε άλλο ταλέντο, είσαι ευπρόσδεκτος να μας δείξεις τις ιδιαίτερες ικανότητες σου.

Ποιος ξέρει, μπορεί να είσαι εσύ, ή σπουδαία φωνή, ή το κρυφό ταλέντο, που ψάχνουμε ανάμεσα στους Έλληνες ανά την Υφήλιο!

Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

The Voice: http://apply.acunmedya.gr/apply/the-voice-of-greece/1 (Από 16 ετών)

Greece Got Talent: http://apply.acunmedya.gr/apply/greece-got-talent/1

Τηλέφωνο επικοινωνίας Γερμανίας : +49 170 9934124 Αλέξης Παρίδης

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της κοινότητας των Ελλήνων στο Βούπερταλ Gemeinde der Griechen in Wuppertal NRW e. V

Παραγωγή: Acunmedya