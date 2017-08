Ειδήσεις από την Ελλάδα Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Σπιτιού Φροντίδας για Παιδιά σε κίνδυνο

Δημοσιεύθηκε : Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

Στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας

Αθήνα, 16 Αυγούστου 2017 -- «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας Σπιτιού Φροντίδας στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας για όλα τα παιδιά που είναι σε κίνδυνο και έχουν την ανάγκη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου.

Η λειτουργία του Σπιτιού βασίζεται στη διαχρονική εμπειρία του Οργανισμού μέσα από την ανάπτυξη ενός μικτού μοντέλου λειτουργίας Σπιτιών Φροντίδας σε πανελλαδικό επίπεδο. Το Σπίτι θα διασφαλίζει με ολιστικό τρόπο την οικογενειακή φροντίδα και θαλπωρή σε ασυνόδευτα παιδιά προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται σε ανάγκη επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας και διατρέχουν κίνδυνο εκμετάλλευσης, εξαφάνισης, εμπορίας ή παράνομης διακίνησης, καθώς και σε παιδιά ελληνικής ή άλλης καταγωγής οι ζωές των οποίων έχουν πληγεί ως αποτέλεσμα κακοποίησης, σοβαρής παραμέλησης ή κακομεταχείρισης.

Το Σπίτι αποτελείται από δύο οικήματα συνολικής έκτασης 120 τμ και 150 τμ και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ταυτόχρονα περίπου δεκαεννέα (19) παιδιά, κορίτσια ηλικίας μέχρι δεκαεπτά (17) ετών και αγόρια ηλικίας μέχρι δέκα (10) ετών. Τα οικήματα ανακαινίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Multi-sectoral assistance to and protection of migrants and refugees stranded in Greece» του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Σπίτι στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, συνολικά δεκαέξι (16) επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, παιδαγωγών και νοσηλευτικού προσωπικού.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως φορέας υλοποίησης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης ολοκλήρωσε επιτυχημένα με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το σημαντικό αυτό έργο. Τα παιδιά δεν χρειάζονται μόνο διατροφή και μια στέγη. Χρειάζονται ουσιαστική φροντίδα, αγάπη και υποστήριξη κάτι που δεν επιτυγχάνεται με ευκαιριακές λύσεις, αλλά με βιώσιμες και ποιοτικές δράσεις. Μέσα από το μικτό μοντέλο διαβίωσης παιδιών «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαχρονικά ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη μέσα από ένα πρότυπο μοντέλο εναλλακτικής φροντίδας και ολιστικής αντιμετώπισης που θα υλοποιήσει και το Σπίτι στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεσμεύεται για τη βιώσιμη λειτουργία του Σπιτιού, όπως κάνει πάντοτε, με ιδίους πόρους και πέρα από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση του προγράμματος».

Η λειτουργία του Σπιτιού θα υποστηριχτεί από το Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΚΑΚΕ) που εγκαινιάστηκε πρόσφατα με την πολύτιμη βοήθεια των υποστηρικτών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Το Κέντρο θέτει σε λειτουργία μια σειρά από υπηρεσίες, όπως το τηλεφωνικό κέντρο διασυνδεδεμένο σε όλη την Ελλάδα (γραμμές 1056, 116000, 116111), οχήματα άμεσης επέμβασης, 3 ιατρικές μονάδες προληπτικής ιατρικής, κινητή επιχειρησιακή μονάδα για τον εντοπισμό εξαφανισμένων παιδιών και το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας.

Περισσότερα από 300 παιδιά μεγαλώνουν αυτή τη στιγμή σε ένα περιβάλλον οικογενειακής θαλπωρής σε 10 Σπίτια του Οργανισμού σε όλη την Ελλάδα. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί, επίσης, τρία (3) Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας και δεκατρία (13) Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας πανελλαδικά, όπου παρέχεται ολιστική υποστήριξη σε οικογένειες που βρίσκονται σε κρίση και έχουν ανάγκη. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει προχωρήσει με επιτυχία στην επανένωση σημαντικού αριθμού ασυνόδευτων παιδιών με τις οικογένειες τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δελτίο Τύπου μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Τύπου του Οργανισμού στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο +30 210 3306140