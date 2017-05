Ειδήσεις από την Ομογένεια Σταυρός και χρυσός

Πληροφοριακά Στοιχεία Κατηγορία: Ομογένεια Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Εκδήλωση επιχρύσωσης ξυλίνου Σταυρού στο Μόναχο

Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας συμμετείχε σε εκδήλωση επιχρύσωσης ξυλίνου Σταυρού, με αναφορά στην ορθόδοξη ερμηνεία και σημασιολογία του, στο ρωμαιοκαθολικό ναό του Αγίου Ρούπερτ στο δυτικό Μόναχο. Στην περιοχή αυτή διαμένουν πολλοί μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ αυτών και ορθόδοξοι πιστοί από Ελλάδα, και από άλλες ορθόδοξες χώρες. Επίσης εκεί, στον ευαγγελικό ναό της Αναστάσεως, έχει την έδρα της η Ενορία Αγίου Γεωργίου Μονάχου, με τον δραστήριο προιστάμενό της, Πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Μηνά.

Η διεκκλησιαστική αυτή συνεργασία έλαβε χώρα στις 20 Μαίου 2017 με τον Πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούση, τον Πρεσβύτερο-Οικονόμο Πλούταρχο Κωσταντινίδη, τον πολωνικής καταγωγής κληρικό της καθολικής ενορίας, Στανισλάους Ντοράβα, την αγιογράφο Άννα Αιχλινγκερ και τον μουσικό Ανδρέα Γκοετς.

Ο Ξύλινος Σταυρός σχηματοποιήθηκε από ένα κομμάτι ενός παλαιού πάγκου γονοκλυσίας της Εκκλησίας Αγίου Ρούπερτ, και ήταν συνυφασμένος με προσευχές αναρίθμητων πιστών, πολλών εκατονταετιών, και ποτισμένος με δάκρυα μετάνοιας και οραμάτων, απελπισίας, ελπίδας και αφοσιώσεως στο θέλημα του Θεού

Η βαυαρή αγιογράφος κ. Άιχλινγκεν τοποθέτησε σ’ένα τραπέζι τον Σταυρό, μαζί με τα υλικά και τεχνικά μέσα επιχρύσωσης και επέδειξε τα στάδια προεργασίας της ξύλινης επιφάνειας του Σταυρού, την επεξεργασία του χρυσού και την επιχρύσωση του Σταυρού. Παράλληλα ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης αναφέρθηκε στην έννοια του χρυσού, στη χρήση του και στο συμβολισμό του στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη και στη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας. Ανέπτυξε επίσης διεξοδικά την θεολογία της ορθόδοξης εικονογράφησης και αγιογράφησης των ιερών ναών και αναφέρθηκε στο συμβολισμό του χρυσού και στη θεώρησή του, ως στοιχείου και μέσου έκφρασης, με σχέδιο και χρώμα, του εν Τριάδι Θεού, των ιερών προσώπων και των αγίων της Εκκλησίας μας. Ο Πρεσβύτερος-Οικονόμος Πλούταρχος Κωσταντινίδης έψαλλε με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και τη γνωστή γλυκὐτατη φωνή του τροπάρια της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Με τον τρόπο αυτό τιμήσαμε και τη μνήμη των Αγίων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και την ανάμνηση της εύρεσης του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη και την Ύψωσή του στον Γολγοθά.Ο μουσικός κ. Ανδρέας Γκοετς συνόδευσε με το αρμόνιο του ναού τους ορθόδοξους ύμνους.

Μετά το πέρας της επιχρύσωσης και της ορθόδοξης θεολογικής ερμηνείας, έλαβε χώρα λιτανεία και περιφορά του Σταυρού εντός του ναού με δεήσεις και τη συνεχή ψαλμωδία του ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ και τοποθέτησή του επί της Αγίας Τραπέζης. Εντός των προσεχών ημερών ο Σταυρός θα τοποθετηθεί μόνιμα σε περίβλεπτη θέση, στο κέντρο της αψίδας του ιερού Βήματος του ναού.

Παρέστησαν πολλοί βαυαροί και έλληνες κάτοικοι της περιοχής. Συγκινητική ήταν η παρουσία μικρών παιδιών, που με συγκινητικό ενδιαφέρον έλαβαν ενεργό μέρος στη διαδικασία επιχρύσωσης του Σταυρού.

Οι φωτογραφίες από τον κ. Robert Kinderle

------------------------------------------------------

Kreuz und Gold

Die Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland nahm an einer Veranstaltung anlässlich der Vergoldung eines Holzkreuzes in der römisch-katholischen Kirche Hl. Rupert in München, Westend, teil.

Begleitet wurde die Vergoldung mit orthodoxen Hymnen und einer Darstellung über die orthodoxe Betrachtungsweise und Symbolik von Gold und dem Kreuz.

Die Kirche Hl. Rupert liegt in einem Stadtteil von München, in dem viele Migranten aus verschiedenen Nationen leben und unter denen auch orthodoxe Gläubige aus Griechenland und anderen orthodoxen Ländern (Russland, Serbien, Bulgarien, Rumänien, Georgien usw.) zu finden sind. In diesem Stadtteil ist auch die griechisch-orthodoxe Heiliger-Georg-Gemeinde mit ihrem aktiven und engagierten Erzpriester Ioannis Minas in der evangelischen Auferstehungskirche beheimatet.

Diese ökumenische Veranstaltung fand am 20. Mai mit Erzpriester Apostolos Malamoussis, Priester-Ökonom Plutarchos Kostantinidis, dem katholischen aus Polen stammenden Pfarrer Stanislaus Dorawa und der Goldschmiede-Künstlerin Anna Eichlinger, sowie dem Musiker Andreas Goetz statt.

Das Holzkreuz wurde aus dem Eichenholz von alten Kirchenbänken der Kirche Hl. Rupert gezimmert und trägt daher eine tiefrührige Geschichte. Es ist verbunden mit den Gebeten von unzähligen Gläubigen durch die Jahrhunderte hindurch und ist durchdrungen von Tränen der Reue, der Visionen, der Verzweiflung, der Hoffnung und Hingabe an den Willen Gottes.

Die bayerische Goldschmiedin Anna Eichinger hat an einem Tisch das hölzerne Kreuz mit allen Materialien und Werkzeugen, die für eine Vergoldung nötig sind, präsentiert und hat allen Besuchern die einzelnen Stadien für die Vorbereitung der Holzoberfläche, die Verwendung des Goldes und die Vergoldung des Kreuzes gezeigt und erklärt.

Alle Besucher waren eingeladen beim Aufkleben des Blattgoldes und dessen weiterer Bearbeitung selbst mitzuwirken.

Parallel dazu hat Erzpriester Malamoussis über die Symbolik des Goldes und seine Verwendung im Alten und Neuen Testament, sowie bei den Kirchenvätern referiert.

Darüber hinaus hat er über die orthodoxe Symbolik des Goldes bei der Ikonenmalerei der orthodoxen Kirchen und über die metaphorische Bedeutung bei der Verwendung von Gold für Ikonen der Heiligen Dreifaltigkeit und den Heiligen der Kirche gesprochen.

Priester-Ökonom Kostantinidis begleitete die gesamte Veranstaltung mit seiner berühmten melodischen Stimme mit Hymnen vom Fest zur Erhöhung des Kreuzes. Mit diesen Hymnen hat man auch die heiligen Gleichaposteln Konstantin und Helena gewürdigt und an die Kreuzauffindung durch die Heilige Helena im Jahr 326 n.Chr. erinnert, da passenderweise diese Veranstaltung am Vorabend ihres Namenstages am 21. Mai stattfand.

Der Musiker Andreas Goetz begleitete die orthodoxen Gesänge mit der Orgel.

Am Ende der Vergoldung fand eine Prozession mit allen Beteiligten in der Kirche mit dem Kreuz statt. Nach sieben Stationen mit Fürbitten und dem Kyrie eleison stellte Erzpriester Malamoussis das Kreuz auf den Altar. In den nächsten Tagen wird dieses Kreuz in die große Apsis hinter dem Altar installiert.

Fotos: Robert Kinderle