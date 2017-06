Ειδήσεις από την Ομογένεια Εορταστική εκδήλωση στο Μόναχο με αφορμή τη συμπλήρωση 70 ετών ζωής του Πρωτοπρεσβυτέρου Αποστόλου Μαλαμούση.

Πληροφοριακά Στοιχεία Κατηγορία: Ομογένεια Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Ζει και εργάζεται από το 1972 στη Γερμανία

Δελτίο Τύπου - Υπάρχει υποχρεωτική παράδοση και συνήθεια στη γερμανική κοινωνία να εορτάζονται τα γενέθλια συγγενών, οικείων, φίλων και εκπροσώπων της κοινωνίας όταν συμπληρώνεται μια δεκαετία ή μια πενταετία ζωής τους (π.χ. 60,65,70,75 κ.λ.π.). Το εθιμοτυπικό αυτό τελετουργικό δεν μπορούσε, για λόγους ανεξάρτητα της θέλησής του, να αγνοήσει ή και να αποφύγει ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, ο οποίος συμπληρώνει εφέτος 70 χρόνια ζωής.

Ζει και εργάζεται από το 1972 στη Γερμανία, εκεί γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, σπούδασαν και αποκαταστάθηκαν επαγγελματικά και οικογενειακά τα παιδιά του και έχει ζυμωθεί αναπόσπαστα με το εδώ πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον της δεύτερης πλέον Πατρίδας του, της Γερμανίας.

Την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 η παροικία μας στο Μόναχο και η Βαυαρική κοινωνία εόρτασαν τα 70 χρόνια του π. Αποστόλου Μαλαμούση με τη Θεία Λειουργία στον ιερό Ναό των Αγίων Πάντων Μονάχου και δεξίωση στο Πολιτιστικό Κέντρο „Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος“.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά του, ήλθε επί τούτω στο Μόναχο για να προστεί της Θείας Λειτουργίας και να συγχαρεί τον εορτάζοντα. Η παρουσία του Μητροπολίτη Γερμανίας ήταν μια απρόσμενη και ευχάριστη έκπληξη για όλη την Ενορία και τον εορτάζοντα, αφού φρόντισε ο Σεβασμιώτατος να μη γνωστοποιηθεί νωρίτερα η άφιξή του και η συμμετοχή του στο εορταστικό πρόγραμμα.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο κήρυγμά στην ευαγγελική περικοπή της ημέρας και τόνισε ιδιαίτερα την απόλυτη εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος στο Θεό και την Πρόνοιά του. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας μίλησε με θερμα λόγια και περισσή αγάπη για τη ζωή και το έργο του π. Αποστόλου και τον ευχαρίστησε για την πολυετή και πολυδιάστατη διακονία του στην Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας.

Ο π. Απόστολος ανταπέδωσε τις ευχαριστίες, τονίζοντας το γεγονός ότι όλοι οι κληρικοί της Μητροπόλεως Γερμανίας και ο ίδιος προσωπικά, προσφέρουν το έργο τους με την σοφή καθοδήγηση, πλούσια πατρική αγάπη, υπομονή και αμέριστη στήριξη του Ποιμενάρχη τους, Μητροπολίτη κ. Αυγουστίνου. Επίσης ο π. Απόστολος ευχαρίστησε εγκάρδια όλες τις εκκλησιαστικές, πολιτειακές, πολιτικές και δημοτικές Αρχές και υπηρεσίες της Βαυαρίας, για την πολύπλευρη στήριξη του έργου της Μητροπόλεως Γερμανίας.

Ο ευχαριστήριος λόγος του π. Απόστολου Μαλαμούση (κλικ εδώ) Ο ευχαριστήριος λόγος του π. Απόστολου Μαλαμούση (κλικ εδώ) Ευχαριστήριος λόγος επί τη συμπληρώσει 70 χρόνων ζωής. Το να περιγράψει κανείς σε λίγα λεπτά της ώρας την ευγνωμοσύνη που τον διακατέχει για 70 χρόνια ευλογημένης και καρποφόρου προσωπικής, οικογενειακής και υπηρεσιακής ζωής είναι τελείως αδύνατο και μου θυμίζει τον διάλογο του Αυγουστίνου στην παραλία του Ιππώνος με το μικρό παιδί που προσπαθούσε να βάλει με ένα κουβαδάκι μέσα σε ένα μικρό λάκκο στην άμμο, όλη τη θάλασσα. Τα παιδικά χρόνια στο χωριό Μούρεσι Βόλου με τους γονείς και τα αδέλφια μου, τα μαθητικά μου χρόνια στην εκκλησιαστική Σχολή της Αγίας Αναστασίας Χαλκιδικής, τα φοιτητικά μου χρόνια στην Αθήνα, ο γάμος με τη σύζυγό μου Αθανασία και η κοινή μας μετανάστευση στη Γερμανία, η χειροτονίες μου στην Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας, η ιερατική διακονία στα κρατίδια Ρημανίας–Παλατινάτου, Σάαρλαντ, Βάδης-Βυτεμβέργης και Βαυαρίας, η ανατροφή και οι σπουδές των τεσσάρων θυγατέρων, οι γάμοι τους με τους τέσσερις εξαίρετους γαμπρούς μας, τα εννέα εγγονάκια μας, η 30ετής υπηρεσία στα ελληνικά και γερμανικά σχολεία, οι διακονία στον πανορθόδοξο και στον οικουμενικό χώρο των διαφόρων ενοριών, η συνεργασία με εκπροσώπους των εβραικών κοινοτήτων και του Ισλάμ, η πολύπλευρη συνεργασία με πολιτειακές, πολιτικές και άλλες γερμανικές δημόσιες Αρχές, η συμμετοχή σε εκδηλώσεις ενάντια στη ξενοφοβία και τον ρατσισμό κ.λ.π. , όλα αυτά αποτελούν το περιεχόμενο των 70 χρὀνων ζωἠς, από το οποίο και ξεχυλίζει πλούσια και ανεξάντλητα η εκ βάθους καρδίας ευχαριστία μου. Στο στενό οικογένειακό μου κύκλο, σύζυγο και τέκνα, εκφράζω βαθύτατη ευγνωμοσύνη για την όλη θυσιαστική τους αγάπη με την οποία με περιέβαλαν και με στήριξαν στην πολυετή και πολυποίκιλη διακονία μου και συνεχίζουν να το πράττουν. Το ίδιο ισχύει και για τα αδέλφια και συγγενείς μου εξ αίματος και εξ αγχιστείας. Ιδιαίτερα η σύζυγός μου Αθανασία κράτησε και κρατεί με εσταυρωμένη αυτοθυσία και απέραντη καρδιά, μεγάλη υπομονή και αγάπη, τον ζυγό το γάμου και της ιερατικής διακονίας μου. Σχετικά με τον ευρύτερο οικογενειακό κύκλο θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ επιγραμματικά σε θεσμούς και πρόσωπα, για να τονίσω τη μεγάλη και ανείπωτη ευεργεσία μου προς αυτούς. Το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως που πολύ νωρίς, ήδη από τα μαθητικά μου χρόνια, μου εμφύτευσε τις βασικές αρχές του ανοικτού οικουμενικού ορίζοντα και της θυσιαστικής προσφοράς της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ευχαριστώ τον μαρτυρικό μας Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο για την πολλαπλώς επιδειχθείσα αγάπη του προς το πρόσωπό μου και την οικογένειά μου. Η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας υπήρξε το μέγα στάδιο της πολύπλευρης εκπαίδευσής μου στη ποιμαντική, εκκλησιαστική, κοινωνική και πολιτιστική διακονία μου. Ο Θεός να αναπαύει τη ψυχή του αείμνηστου μεγάλου Ιεράρχη, κυρού Ειρηναίου Γαλανάκη, που πριν από 45 χρόνια, ως τότε Μητροπολίτης Γερμανίας, με χειροτόνησε σε Διάκονο και σε Πρεσβύτερο. Η συνεχής καθοδήγησή μου όμως, ως κληρικού, στο να πράττω σωστά το έργο της Εκκλησίας μας, οφείλεται στην αμέριστη πατρική αγάπη, μέριμνα, καθοδήγηση και φροντίδα του Ποιμενάρχη μας κ. Αυγουστίνου. Με τη σοφία του, καλωσύνη του, υπομονή του, πνευματική του οξυδέρκεια, και άριστη γνώση των εν Γερμανία εκκλησιαστικών, πολιτικών και κοινωνικών πραγμάτων και συνθέσεων, υπήρξε και για μένα, αλλά και τους λοιπούς ιερείς της Μητροπόλεως Γερμανίας, φάρος και ανεκτίμητος οδοδείκτης της ζωής και του έργου μας. Σεβασμιώτατε συνηθίζω πάντα να το λέγω μεγαλόφωνα και επίσημα, ότι αν κάτι πρόσφερα στη Μητρόπολη Γερμανίας, αυτό οφείλεται σε Σας. Με το Μητροπολίτη μας συνδέω και τις ευχαριστίες μου προς σ΄όλους τους Θεοφιλεστάτους Επισκόπους της Μητροπόλεώς μας Αρίστης Βασίλειο Λεύκης Ευμένιο και Αριανζού Βαρθολομαίο και τους εξαίρετους συμπρεσβυτέρους και διακόνους, τους εθελοντές συνεργάτες όλων των των Ενοριών που υπηρέτησα, στα 45 χρόνια της διακονίας μου, τους Ιεροψάλτες, τους εκκλησιαστικούς Επιτρόπους, την Ορθόδοξη Διακονία, και την Ορθόδοξη Νεολαία. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο για την αγάπη τους και βοήθειά τους. Μεγάλη συμπαράσταση γνώρισα από τους ελληνικούς και ελληνογερμανικούς συλλόγους και τους ευχαριστώ για τη μεγάλη συνδρομή στο κοινό μας έργο που αποσκοπεί στο καλό της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται και στη Βαυαρική Πολιτεία και τη Βαυαρική Κυβέρνηση για την δυναμική στήριξη των προσπαθειών μας για μια επιτυχημένη ενσωμάτωση και αρμονική συμβίωση λαών και πολιτισμών. Η Σαλβάτορκιρχε, το ορθόδοξο μάθημα θρησκευτικών στα βαυαρικά σχολεία, η Ορθόδοξη Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Μονάχου, το Βαυαρικό Συμβούλιο Ενσωμάτωσης και ο Βαυαρικός Σύνδεσμος Αξιών αποτελούν μερικά αξιομνημόνευτα παραδείγματα για τα οποία εκφράσω τις ευχαριστίες μου. Επίσης ευχαριστώ τη Βαυαρική Βουλή και την έξοχη νομοθετική εργασία της για το καλό της βαυαρικής κοινωνίας και ιδιαίτερα Βαυαρών και Ελλήνων τόσο στη Βαυαρία, όσο και εκτός αυτής. Η καρποφόρος μακροχρόνια συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή του Μονάχου, τους Αρχιδημάρχους, Δημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους και τις κοινωνικές υπηρεσίες, αποτελεί αφορμή για ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το ίδιο ισχύει και για τις πολιτειακές και δημοτικές Αρχές σε διάφορες πόλεις και χωριά της Βαυαρίας. Την Ελληνική Πολιτεία και ιδιαίτερα το Γενικό Προξενείο Μονάχου ευχαριστώ θερμά για την πολλαπλή στήριξη των υποθέσεων της Εκκλησίας μας. Βαυαρία και Ελλάδα συνδέονται από το 1821 με τον βασιλικό οίκο Βίττελσμπαχ. Η φιλία και εκτίμηση του Δούκα της Βαυαρίας Φραντς με τιμά ιδιαίτερα. Για την πολλαπλή συνδρομή του στο έργο της Εκκλησίας μας τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Η αρμονική οικουμενική συνεργασία με τις αδελφές χριστιανικές εκκλησίες της Βαυαρίας και ιδιαίτερα του Μονάχου αποτελούν για μένα αφορμή και εσωτερική ανάγκη να εκφράσω σ ΄αυτές την αμέριστη ευγνωμοσύνη μου. Η βαθύτατη φιλική σχέση με τον Καρδινάλιο Φρειδερίκο Βέττερ είναι σ΄όλους γνωστή και θεωρώ ως ευλογία και πρόνοια του Θεού το γεγονός ότι μετά απο δεκαετή φιλική σχέση και συνεργασία μας στις πόλεις Λουτιβκσχάφεν και Σπάγιερ, μετατεθήκαμε και οι δύο το 1982 στο Μόναχο, όπου καλλιεργήσαμε και αναπτύξαμε περαιτέρω την ήδη υπάρχουσα φιλική και οικογενειακή σχέση. Ο Καρδινάλιος Βέττερ με μεγάλη αγάπη προς τη Ορθοδοξία μας βοήθησε ανεκτίμητα σε θέματα, όπως η Σαλβάτορκιρχε, η Ορθόδοξη Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Μονάχου και το κτίσιμο τους ναούν των Αγίων Πάντων και του πνευματικού του κέντρου. Για όλα αυτά του είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες. Επίσης ευχαριστώ τον Καρδινάλιο Μάρξ που αγκάλιασε με αγάπη τις υποθέσεις της Μητροπόλεώς μας στο Μόναχο και συνεχίζει να καλλιεργεί περαιτέρω την όμορφη και βιωμένη εμπειρία μας σε θέματα συνεργασίας των εκκλησιών μας. Ευχαριστώ επίσης όλους τους βοηθούς επισκόπους του, τους συνεργάτες στην Αρχιεπισκοπή, ιδιαίτερα το Οικουμενικό Γραφείο, για τη μακρόχρονη, πλήρη εμπιστοσύνης συνεργασίας μας. Επίσης ευχαριστώ τον ρωμαιοκαθολικό Επίσκοπο του Ρέγκενσμπουργκ Ρούντολφ Φόντερχόλτσερ και τους συνεργάτες του για τη συνεγασία μας στον ετήσιο Αγιασμό του Δούναβη. Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στην Ευαγγελική Εκκλησία της Βαυαρίας, τους Επισκόπους, τους βοηθούς Επισκόπους, τους συνεργάτες στο Landeskirchenamt, και το Οικουμενικό Γραφείο, στο Diakonisches Werk, στο ευαγγελικό Dekanat, για την πολύπλευρη στήριξη της παροικίας μας. Τον ευαγγελικό επίσκοπο κ. Bedford-Strohm ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αμέριστη συμπαράσταση της Εκκλησίας μας. Η συνεργασία μου ως εκπροσώπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τα Συμβούλια Εκκλησιών Βαυαρίας και Μονάχου, στα οποία μετέχουν εκτός από τις λεγόμενες μεγάλες και άλλες μικρότερες εκκλησίες, ήταν πάντα για μένα, αλλά και για΄αυτούς ένας εμπλουτισμός και είμαι ευγνώμων για την πολυετή συνεργάσια μας. Επίσης ευχαριστώ θερμά την Εβραική Κοινότητα Μονάχου και ιδιαίτερα την πρόεδρό της κ. Knobloch, καθώς επίσης και τις μουσουλμανικές κοινότητες για την άκρως φιλική συνεργασία μας. Η Τηλεόραση το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες και λοιπός τύπος της Βαυαρίας, συνόδευσαν με εκτενή σχόλια το εκκλησιαστικό, ποιμαντικό, κοινωνικό και πολιτιστικό έργο της Εκκλησίας μας και τη διακονία μου σε διάφοες επιτροπές και θεσμούς της βαυαρικής κοινωνίας. Είμαι βαθύτατα ευγνώμων για το λόγο, ότι με τα ρεπορτάζ και την ειδησεογραφία τους, συνετέλεσαν στο να γίνει γνωστό το έργο της Εκκλησίας μας σε ευρύτερο κοινό, εντός και εκτός της Βαυαρίας. Επίσης ευχαριστώ θερμά και τα ελληνικά μέσα γενικής ενημέρωσης για τη μεγάλη τους συμπαράσταση το εκκλησιαστικό μας έργο. Όλους σας σας ευχαριστώ θερμότατα για τη σημερινή προσευχή και τις ευχές σας. Η μητέρα μου απέθανε σε ηλικία 100 ετών και 6 μηνών. Ελπίζω να έχω κληρονομήσει κάτι απ΄αυτήν και να ζήσω έτη πολλά και ευλογημένα, για να μπορώ και στα επόμενα χρόνια να είμαι συνοδός στις προσευχές σας και συνεορταστής σας.

Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν και συμπροσευχήθηκαν η Γενική Πρόξενος κ. Παναγιώτα Κωνταντινοπούλου, εκπρόσωποι των ελληνικών, βαυαρικών και ελληνοβαυαρικών οργανισμών και συλλόγων, οι καθηγητές του Τμήματος Ορθοδόξου Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Μονάχου κ.κ. Αθανάσιος Βλέτσης και Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος και άλλοι εκπρόσωποι της παροικίας μας.

Η Γενική Πρόξενος τόνισε στον χαιρετισμό της τη μεγάλη προσφορά του π. Αποστόλου και την άκρως επιτυχημένη δικτύωσή του και δραστηριοποίησή του στις πολιτειακές και πολιτικές δομές της Βαυαρίας. Είπε χαρακτηριστικά ότι ο π. Απόστολος με το ταλέντο του „εάν δεν ήταν κληρικός θα μπορούσε να είναι κάλλιστα ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών, η αξιωματούχος μιας διεθνούς εταιρείας“

Ο προιστάμενος της Ενορίας Αγίων Πάντων, Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος και ο εφημέριος πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βλέτσης επέδωσαν ως δώρο στον π. Απόστολο μια εικόνα του Χριστού που επευλογεί εξ ουρανού το κτίσμα του ιερού ναού των Αγίων Πάντων.

Στην αίθουσα τελετών ο Σεβασμιώτατος κ. Αυγουστίνος προέβη στην κοπή μιας τούρτας που είχε το σχήμα του ιερού Ναού των Αγίων Πάντων και τη μοίρασε στους επισκέπτες. Η τούρτα ήταν έμπνευση και κατασκευή των διδύμων αδελφών ζαχαροπλαστριών, Ζωής και Θεοδώρας Παλιού. Δεν έλειψε και το πασίγνωστο κρητικό τραγούδι „πότες θα κάνει ξαστεριά“ και ο Εθνικός μας Ύμνος που τραγούδησε με στεντόρια φωνή ο Μητροπολίτης μας, συνοδευόμενος από όλους τους παρόντες.

Οι επίσημες βαυαρικές Αρχές με επιστολές τους τίμησαν και επήνεσαν τον π. Απόστολο για το πολυσχιδές έργο του, ιδίως στη συμβολή του στην αρμονική συμβίωση λαών και πολιτισμών όπως λ.χ. ο πρωθυπουργός της Βαυρίας, η πρόεδρος της Βαυαρικής Βουλής, ο Αρχιδήμαρχος Μονάχου, ο Καρδινάλιος Μονάχου και πρόεδρος της Συνόδου των Καθολικών Επισκόπων Γερμανίας,ο ευαγγελικός Επίσκοπος Βαυαρίας και πρόεδρος της Ευαγγελικής Συνόδου της Γερμανίας, ο πρώην ομοσποδιακός υπουργός δικαιοσύνης και αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γερμανίας κ. Φόγκελ, η πρόεδρος της Εβραικής Κοινότητας Μονάχου κ. Κνόμπλοχ, περιφεριάρχες, νομάρχοι,δήμαρχοι και άλλοι εκπρόσωποι βαυαρικών πόλεων κ.λ.π.

Οι βαυαρικές εφημερίδες „Μερκούρ“ και „Βραδυνή“ αφιέρωσαν εκτενές ρεπορτάζ για τη ζωή και το έργο του π. Αποστόλου, ενώ το παγγερμανικής εμβέλειας πρώτο κανάλι τηλεοράσεως (ARD-alpha) αφιέρωσε μια εκπομπή 45 λεπτών της ώρας με συνέντευξη και το πορτραίτο του π. Αποστόλου. Επίσης το τοπικό κανάλι Μονάχου (münchen.tv) αφιέρωσε μια 45’ εκπομπή παρουσιάζοντας τη ζωή και προσφορά του π. Αποστόλου.

Συνημμένα φωτογραφίες από τον φωτογράφο κ. Christian Lehrer.Οι φωτογραφίες είναι ελεύθερες προς δημοσιογραφική διάθεση.

από αριστερά ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος, ο Σεβ. Μητροπολιτης κ. Αυγουστίνος και ο Πρωτοπρεσβυτερος Απόστολος Μαλαμούσης.

άπό αριστερά η Πρεσβυτέρα Αθανασία Μαλαμούση, ο πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, οι δίδυμες ζαχαροπλάστριες αδελφές Ζωή και Θεοδώρα Παλιού, ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Αυγουστίνος, η Γενική Πρόξενος κ. Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου, η ευαγγελική πάστορας Μπάρμπαρα Κίττελμπέργκερ και ο ραββίνος κ. Λάγνας





////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



PRESSEMITTEILUNG --

Am Sonntag, dem 25. Juni 2017, feierte Erzpriester Apostolos Malamoussis seinen 70. Geburtstag.

Seine Eminenz Metropolit Augoustinos von Deutschland, der extra für diesen besonderen Tag für den Jubilar aus Berlin angereist war, feierte zusammen mit Apostolos Malamoussis die Göttliche Liturgie in der griechisch-orthodoxen Allerheiligenkirche.

Mehrere hundert Gläubige nahmen am Gottesdienst in der vollbesetzten griechisch-orthodoxen Allerheiligenkirche teil, sowohl orthodoxe Christen als auch Gäste aus der Ökumene und anderen Religionsgemeinschaften, wie beispielsweise die evangelische Stadtdekanin Frau Barbara Kittelberger und der Rabbiner Steven Langnas. Der griechische Staat wurde durch die Generalkonsulin Frau Panagiota Konstantinopoulou vertreten.

Am Ende des Gottesdienstes dankte der Metropolit Herrn Erzpriester Malamoussis für seinen vielfältigen, unermüdlichen Einsatz für die Orthodoxe Kirche in Deutschland, für die Ökumene, und für seinen Beitrag im kirchlichen, sozialen und kulturellen Bereich seines Wirkungskreises.

Erzpriester Apostolos Malamoussis ergriff daraufhin das Wort und sprach über die Stationen auf seinem 70-jährigen Lebensweg, bedankte sich ausdrücklich bei seiner Familie und insbesondere bei seiner Ehefrau Athanasia sowie bei allen bayerischen und griechischen Institutionen und Vereinen der bayerischen Gesellschaft für die große Unterstützung, die er in seinem 35-jährigen Dienst in München und Bayern erfahren durfte. Besonders dankte er der Bayerischen Staatsregierung, dem Bayerischen Landtag, der Landeshauptstadt München, dem Haus Wittelsbach, der Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland, der katholischen und evangelischen Kirche in Bayern, der Israelitischen Kultusgemeinde und den islamischen Verbänden. Sein Dank ging insbesondere an Kardinal Friedrich Wetter, mit dem er seit 45 Jahren freundschaftlich eng verbunden ist, als beide in Speyer tätig waren und im Jahre 1982 gleichzeitig nach München versetzt wurden. Erzpriester Malamoussis bedankte sich schließlich ebenfalls bei Fernsehen, Radio, Zeitungen und weiteren Printmedien für die stets wohlwollende Berichterstattung und die Begleitung des Lebens der orthodoxen Christen bei den vielfältigen Veranstaltungen.

Da seine Mutter mit 100 Jahren verstorben ist und am Nordfriedhof bestattet wurde, hat Erzpriester Malamoussis die Hoffnung geäußert, dass er etwas von ihr geerbt habe und in Gesundheit mindestens 100 Jahre alt werde.

Die Generalkonsulin betonte in Ihrem Grußwort, die herausragende Fähigkeit von Erzpriester Malamoussis, ein Netzwerk zwischen den verschiedensten Menschen zu knüpfen und merkte an, wenn er nicht Priester geworden wäre, wäre er ein ausgezeichneter Diplomat auf höchster Ebene im Außenministerium oder ein Leiter der Internationalen Beziehungen einer internationalen Firma.

Stadtdekanin Barbara Kittelberger lobte in ihrem Grußwort den ökumenischen Einsatz von Apostolos Malamoussis und bedankte sich für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Woraufhin Metropolit Augoustinos unterstrich, dass man nur durch die Zusammenarbeit aller Kirchen und Religionsgemeinschaften auf eine bessere Welt hoffen kann.

Nach dem Gottesdienst lud Erzpriester Apostolos Malamoussis die Gemeinde im Festsaal des Kulturzentrums "Ökumenischer Patriarch Bartholomaios" zu Kaffee und Kuchen ein. Dabei wurde die extra für diesen Anlass gebackene Torte in Form der griechisch-orthodoxen Allerheiligenkirche von Metropolit Augoustinos von Deutschland angeschnitten. Metropolit Augoustinos griff zudem selbst zum Mikrofon und stimmte das sehr bekannte, kretische Lied "πότε θα κάνει ξαστεριά" (auf Deutsch: Wann wird der Himmel sternenklar werden") an, das von der Freiheit der Menschen handelt.

Zahlreiche Vertreter von Kirche, Staat und Stadt haben in ihren Glückwunschschreiben Herrn Malamoussis für seine Arbeit gewürdigt, wie zum Beispiel Landtagspräsidentin Barbara Stamm, Ministerpräsident Horst Seehofer, Oberbürgermeister Dieter Reiter, Kardinal Marx, Landesbischof Bedford-Strohm, Dr. Hans-Jochen Vogel, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern Frau Dr. Charlotte Knobloch und viele andere.

Anbei finden Sie nun das Dankeswort von Erzpriester Malamoussis sowie Fotos vom Christian Lehrer. Alle Fotos stehen frei zur Verfügnung

Archimandrit Georgios Siomos, Metropolit Augoustinos, Erzpriester Apostolos Malamoussis

von links: Frau Athanasia Malamoussis, Erzpriester Apostolos Malamoussis, die Tortenbäckerinnen Zoi und Theodora Palios, Metropolit Augoustinos, Generalkonsulin Panagiota Konstantinopoulou, Stadtdekanin Barbara Kittelberger und der Rabbiner Steven Langnas.