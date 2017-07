Ειδήσεις από την Ομογένεια Βαυαρική τιμητική διάκριση για τον Σταύρο Κωσταντινίδη.

Πληροφοριακά Στοιχεία Κατηγορία: Ομογένεια Δημοσιεύθηκε : Σάββατο, 01 Ιουλίου 2017

Είναι ευρύτερα γνωστός στη βαυαρική κοινωνία για το πλούσιο κοινωφελές έργο που έχει προσφέρει.

Δελτίο Τύπου - Η κ. Αιμιλία Μίλλερ, Βαυαρή Υπουργός στο Βαυαρικό Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Οικογενείας και Ενσωμάτωσης, τίμησε τον ομογενή μας δικηγόρο Σταύρο Κωσταντινίδη με το "Μετάλλιο της Βαυαρικής Πολιτείας για κοινωνικά επιτεύγματα". Η παρασημοφόρηση έλαβε χώρα σε ειδική πανηγυρική τελετή στην αίθουσα Μαξ-Γιόσεφ των ανακτόρων του Μονάχου. Στην τελετή αυτή παρασημοφορήθηκαν και αρκετοί άλλοι Βαυαροί.

Στον επαινετικό λόγο για τον κ. Κωσταντινίδη η Υπουργός κ. Μίλλερ ανέφερε τα ακόλουθα.

Αξιότιμε κ. Κωσταντινίδη,

η δραστηριότητα για τους άλλους είναι βασικό κομμάτι της ζωής σας.

Σήμερα θέλω να αναφερθώ ειδικά στο κοινωνικό σας πρόγραμμα και να υπογραμμίσω ιδιαίτερα την κινητοποίηση και δραστηριοποίησή σας για μια καλύτερη συνεννόηση μεταξύ των λαών και για την ενσωμάτωση.

Από πολλών ετών συμβάλλετε με μεγάλη αφοσίωση και πάθος για την εντατικοποίηση των σχέσεων μεταξύ Βαυαρίας και Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό είναι για σας πρωταρχικό θέμα να φροντίζετε για την καλύτερη αλληλοκατανόηση σε πολιτικό, εμπορικό και πολιτιστικό επίπεδο.

Αυτή η δραστηριοποίησή σας ενέχει μεγάλη σπουδαιότητα, ειδικά για το γεγονός ότι υπάρχει μια αυξάνουσα δυσπιστία για την Ευρώπη και τους Ευρωπαικούς Θεσμούς.

Ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω την κινητοποίησή σας για νεαρής και νεανικής ηλικίας πρόσφυγες. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας "Ικανός (και πανέτοιμος) για την Αγορά Εργασίας" δημιουργήσατε, με την ιδιότητά σας ως προέδρου του "Συνδέσμου Φίλων της Κλινικής Αγκαθαριντ", μια φιλανθρωπική συναυλία. Η συναυλία αυτή στις 22 Νοεμβρίου 2016 απέφερε το θαυμαστό ποσό δωρεών των 800 χιλιάδων ευρώ, το οποίο αφιερώθηκε για το σκοπό αυτό.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ενσωμάτωση 500 περίπου νέων και νεανίδων προσφύγων που έχουν προοπτική περαιτέρω παραμονής στη Βαυαρία και για νέους που δεν έχουν καμμιά επαγγελματική εκπαίδευση.

Αξιότιμε κ. Κωσταντινίδη,

χαίρομαι να σας απονείμω σήμερα το "Βαυαρικό Μετάλλιο για κοινωνικά επιτεύγματα" και σας συγχαίρω εγκάρδια.

Η εφημερίδα Μίνχνερ Μερκουρ αναφέρθηκε στην παρασημοφόρηση του κ. Κωνσταντινίδη και των άλλων με τον τίτλο: „Κάνετε τη Βαυαρία ένα κομμάτι καλύτερη“.

Στην τελετή παρασημοφόρησης παρέστησαν η σύζυγος του κ. Σταύρου Κωσταντινίδη, Σάσκια, ο πατέρας του Πρεσβύτερος-Οικονόμος Πλούταρχος Κωσταντινίδης, η μητέρα του Κρατισίκλεια, ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, η Γενική Πρόξενος κ. Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου και πολλοί φίλοι, Έλληνες και Βαυαροί του τιμηθέντος.

Ο κ. Σταύρος είναι ευρύτερα γνωστός στη βαυαρική κοινωνία για το πλούσιο κοινωφελές έργο που έχει προσφέρει. Η μεγάλη συστράτευσή του για την ανακαίνιση της ιστορικής ελληνικής Εκκλησίας στο Μόναχο, της Σαλβάτορκιρχε, η πλουσιοπάροχη οικονομική δωρεά για την αγιογράφηση του ιερού Ναού των Αγίων Πάντων Μονάχου, η μεγαλόθυμη στήριξη απόρων οικογενειών στην Ελλάδα, οι δραστηριοποίησή του για διοργάνωση πολλών φιλανθρωπικών συναυλιών, η συμμετοχή του στα πολιτικά δρώμενα της Βαυαρίας, η Ελληνική Ακαδημία Μονάχου, της οποίας είναι πρόεδρος και η συμμετοχή του σε διοικητικά συμβούλια άλλων βαυαρικών θεσμών και ιδρυμάτων, τον έχου αναδείξει σε μεγάλο πρεσβευτή της Ελλάδος στη Βαυαρία και πέραν αυτής. Έχει ήδη τιμηθεί από τη Βαυαρική Πολιτεία με το ανώτατο παράσημο της Βαυαρίας και με άλλες επίσημες τιμητικές διακρίσεις

Ευχόμαστε στον κ. Σταύρο Κωσταντινίδη έτη πολλά και ευλογημένα για το καλό της κοινωνίας μας και των σχέσεων Ελλάδος και Βαυαρίας.



Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste für Herrn Stavros Kostantinidis

Frau Emilia Müller, Staatsministerin im Bayerischen Staatsministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, hat in einem Festakt am 23. Juni 2017 den Rechtsanwalt Herrn Stavros Kostantinidis mit der „Staatsmedaille für soziale Verdienste“ des Freistaats Bayerns geehrt.

Die Veranstaltung fand im Max-Joseph-Saal der Residenz in München statt. Bei dem Festakt wurden auch noch weitere Bayern für ihre sozialen Verdienste geehrt.

In ihrer Laudatio für Herrn Kostantinidis sagte Frau Müller Folgendes:

Die Zeitung Münchner Merkur hat ausführlich über diesen Festakt und die Ehrung von Stavros Kostantinidis in einem Artikel mit dem Titel „Sie machen Bayern ein Stück besser“ berichtet.

Beim Festakt waren anwesend: die Gemahlin von Herrn Kostantinidis, Frau Saskia Kostantinidis-Greipl, sein Vater Priester-Ökonom Plutarchos, seine Mutter Kratisikleia, Erzpriester Apostolos Malamoussis, der ihm im Namen der Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland beglückwünschte, die griechische Generalkonsulin in München Frau Panagiota Konstantinopoulou und mehrere griechische und bayerische Freunde des Preisträgers.

Stavros Kostantinidis ist bestens in der bayerischen Gesellschaft für sein reiches soziales Werk bekannt. Sein Einsatz für die Renovierung der historischen griechisch-orthodoxen Salvatorkirche in München, die äußerst großzügige Spende für die Ausmalung der griechisch-orthodoxen Allerheiligenkirche, seine vielfältige Unterstützung von kinderreichen, armen Familien in Griechenland, sein Engagement bei der Organisation von Benefizkonzerten, seine Mitwirkung in der politischen Landschaft Bayerns und Münchens und seine maßgebliche Tätigkeit in der Griechischen Akademie München, deren Vorsitzender er ist, sowie als Vorstand weiterer bayerischen Institutionen, kennzeichnen ihn als einen großen Botschafter Griechenlands und Bayerns. Er wurde bereits vom Freistaat Bayern mit dem Bayerischen Verdienstorden und mit weiteren staatlichen Auszeichnungen geehrt.

Herrn Kostantinidis wünschen wir viele weitere gesunde und gesegnete Jahre für das Wohl unserer Gesellschaft und für die Beziehungen zwischen Griechen und Bayern.