Ειδήσεις από την Ομογένεια Ο Aντιπρόεδρος του DHW Γιάννης Βασιλείου νέος πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόννης - Rhein-Sieg – Euskirchen

Πληροφοριακά Στοιχεία Κατηγορία: Ομογένεια Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Εμπορικός Σύλλογος Bonn - Rhein - Sieg - Euskirchen eV. ιδρύθηκε το 1953

Δελτίο Τύπου - Βόννη, 29 Αυγούστου 2017 - Η συνέλευση των αντιπροσώπων του εμπορικού συλλόγου εξέλεξε τον κοσμηματοπώλη Γιάννη Χ. Βασιλείου νέο πρόεδρο της οργάνωσης. Ακολουθεί τον Martin Hergarten, ο οποίος μετά από θητεία 5 ετών δεν έθεσε ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία.

Ο εμπορικός σύλλογος απέκτησε νέο πρόεδρο. Η συνέλευση των αντιπροσώπων εξέφρασε ομόφωνα την εμπιστοσύνη της στον Γιάννη Χ. Βασιλείου. Διαδέχεται έτσι τον Martin Hergarten, ο οποίος κατείχε την θέση του προέδρου τα τελευταία πέντε χρόνια. "Χαίρομαι για την εμπιστοσύνη των αντιπροσώπων και τις προκλήσεις που θα τεθούν στον σύνδεσμο αλλά και στο λιανικό εμπόριο τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προκάτοχό μου για τα πολλά χρόνια εθελοντικής εργασίας του στην ηγεσία του συνδέσμο ". Ο Γιάννης Χ. Βασιλείου διατηρεί κοσμηματοπωλείο στο ιστορικό κέντρο της Βόννης όπου το 2019 θα γιορτάσει 50 χρόνια επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Από το 2015 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου.

Στο επίκεντρο της θητείας του ο Γιάννης Χ. Βασιλείου θα θέσει ενέργειες για την ψηφιοποίηση του λιανικού εμπορίου και την αύξηση της ελκυστικότητας του εμπορικού κέντρου των πόλεων. "Πρέπει να υποστηρίξουμε ενεργά τα μέλη μας σε όλα τα θέματα ψηφιοποίησης και να προωθήσουμε επίσης σε όλα τα πολιτικά επίπεδα τις ανησυχίες του κλάδου μας, ειδικά στα εμπορικά κέντρα των πόλεων", καταλήγει. Μίλησε επίσης για την εταιρική και κοινωνική ευθύνη των επιχειρηματιών και υπενθύμισε, για παράδειγμα, το έτος Beethoven 2020 και τις ευκαιρίες για σύμπραξη και τις συνέργειες πολιτισμού και εμπορίου.

Ο Πρόεδρος του Γερμανικού-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου DHW Φαίδων Κοτσαμπόπουλος ήταν από τους πρώτους που συνεχάρησαν τον Γιάννη Βασιλείου. Σε δήλωσή του προς τον τύπο ανέφερε: "Συγχαίρω τον Γιάννη Βασιλείου για την ομόφωνη εκλογή του. Ο DHW είναι πολύ περήφανος που το ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρός του απολαμβάνει τέτοια ευρεία αναγνώριση στη Βόννη και τη γύρω περιοχή. Ο Γιάννης Βασιλείου δεν δραστηριοποιείται μόνο σε πολλές κοινωνικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις από θέσεις ευθύνης, αλλά και σε πολιτιστικές και τώρα και του εμπορίου. Για αρκετά χρόνια είναι επίσης επίτιμος εμπορικός δικαστής στο Πρωτοδικείο Βόννης και πρεσβευτής επαγγελματικής εκπαίδευσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βόννης. Χαιρόμαστε μαζί του για το νέο του αξίωμα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στην νέα του αποστολή. "

Ο Εμπορικός Σύλλογος Bonn - Rhein - Sieg - Euskirchen eV είναι η οργάνωση που ιδρύθηκε το 1953 από τους εργοδότες και επιχειρηματίες του λιανικού εμπορίου στην πόλη της Βόννης και στις περιφέρειες Rhein-Sieg και Euskirchen. Διαφυλάσει και υπερασπίζεται τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τα ιδεώδη του συνόλου του κλάδου στην περιοχή απέναντι στην πολιτική, στη διοίκηση και στην κοινωνία. Συμβουλεύει και στηρίζει τα μέλη του σε θέματα επιχειρηματικού και εργασιακού δικαίου. Ως περιφερειακός σύλλογος της ένωσης στην Ρηνανία-Βεστφαλία αποτελεί κομμάτι μιας ισχυρής οργάνωσης που αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των εταιρειών μελών της στο Ντίσελντορφ, την πρωτεύουσα του κρατιδίου. Στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες, η παγγερμανική οργάνωση ομπρέλα HDE - Handelsverband Deutschland εκπροσωπεί τα συμφέροντα του εμπορίου για περισσότερες από 400.000 εταιρείες-μέλη.

--------------------------------------------------------------------------



DHW-Vizepräsident Jannis Vassiliou neuer Vorsitzender des Einzelhandelsverbands Bonn – Rhein-Sieg - Euskirchen

Bonn, 29. August 2017 – Die Delegiertenversammlung des Einzelhandelsverbands wählt den Bonner Juwelier Jannis Ch. Vassiliou zum neuen Vorsitzenden. Er folgt auf Martin Hergarten, der nach 5 Jahren nicht mehr für den Vorsitz kandidiert hat.

Der Einzelhandelsverband hat einen neuen Vorsitzenden. Die Delegiertenversammlung sprach Jannis Ch. Vassiliou einstimmig das Vertrauen aus. Er löst Martin Hergarten ab, der fünf Jahre den Vorsitz innehatte. „Ich freue mich über das Vertrauen der Delegierten und die Herausforderungen, die in den kommenden Jahren auf den Verband und den Einzelhandel zukommen werden. Gleichzeitig danke ich meinem Vorgänger für seine langjährige ehrenamtliche Arbeit an der Spitze des Verbandes“. Jannis Ch. Vassiliou betreibt in der Bonner Sternstraße ein Juweliergeschäft und feiert 2019 sein 50jähriges Firmenjubiläum. Seit 2015 gehört er dem Vorstand des Einzelhandelsverbandes an.

In den Fokus seiner Amtszeit stellt Jannis Ch. Vassiliou die Digitalisierung des Einzelhandels und die Steigerung der Attraktivität der Innenstädte. „Wir müssen unseren Mitgliedern aktive Hilfestellung geben bei allen Aufgaben, die die Digitalisierung mit sich bringt, sowie auf allen politischen Ebenen für die Anliegen unseres Wirtschaftszweiges, besonders in den Innenstädten, werben“, bringt er es auf den Punkt. Auch sprach er die unternehmerische Gesellschafts- und Sozialverantwortung an und erinnerte dabei z.B. an das Beethovenjahr 2020 und die Möglichkeiten und Synergien von Kultur und Handel in diesem Zusammenhang.

Zu den ersten Gratulanten gehörte Phedon Codjambopoulo, Präsident der Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung DHW. Gegenüber der Presse erklärte er: „Ich gratuliere Jannis Vassiliou ganz herzlich zu seiner einstimmigen Wahl. Die DHW ist ganz stolz, dass ihr Gründungsmitglied und langjähriger Vizepräsident solch breite Anerkennung in Bonn und Umgebung genießt. Jannis Vassiliou ist nicht nur in vielen sozialen und karitativen Organisationen an exponierter Stellung engagiert sondern auch in solchen des Brauchtums und jetzt auch des Handels. Seit mehreren Jahren ist er zudem ehrenamtlicher Handelsrichter am Landgericht Bonn und Ausbildungsbotschafter der IHK Bonn/Rhein-Sieg. Wir freuen uns mit ihm auf die neue Aufgabe und wünschen ihm dabei eine glückliche Hand.“



Der EHV – Einzelhandelsverband Bonn - Rhein-Sieg - Euskirchen e.V. ist der 1953 gegründete Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband des Einzelhandels in der Stadt Bonn und den Landkreisen Rhein-Sieg und Euskirchen. Er wahrt die wirtschaftlichen und ideellen Interessen des gesamten Wirtschaftszweiges in der Region gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Er berät und unterstützt seine Mitglieder in unternehmerischen und arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Als Regionalverband des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen gehört er zu einer starken Verbandsorganisation, die die Interessen ihrer Mitgliedsunternehmen in der NRW-Landeshauptstadt vertritt. In Berlin und Brüssel bündelt die Dachorganisation HDE – Handelsverband Deutschland die Interessen des Einzelhandels von mehr als 400.000 Mitgliedsunternehmen.