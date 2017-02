Ειδήσεις από την Ομογένεια Συναυλία Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος της Θεσσαλoνίκης

Πληροφοριακά Στοιχεία Κατηγορία: Ομογένεια Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Στο Μόναχο από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Την Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, που αποτελείται από 90 μουσικούς και 60 μέλη χορωδίας, θα δώσει μία συναυλία στο Μόναχο με θέμα: „Συναυλία Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης“. Η συναυλία θα λάβει χώρα στην αίθουσα Herkulessaal των ανακτόρων Μονάχου και χρηματοδοτείται κυρίως από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, με τη στήριξη του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και της Εβραικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.

Στις 6 Μαρτίου 1943 άρχισαν οι πρώτες προδιαγραφές για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης από το ναζιστικό καθεστώς και στις 15 Μαρτίου 1943 ακολούθησε η συστηματική αναγκαστική απέλαση των Εβραίων από τη Θεσσαλονίκη και μεταφορά τους στα διάφορα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Γερμανίας.

Από τους 46.091 Εβραίους που μεταφέρθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης μόλις 1950 επέζησαν και επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή ένα ποσοστό 4%. Μέσα σε λίγα χρόνια αφανίστηκε η μεγαλύτερη σαφαρδική εβραική κοινότητα της Ευρώπης και μια πολιτιστική ζωή 500 ετών στη πόλη της Θεσσαλονίκης.

Πολλοί Έλληνες και ιδιαίτερα η εκκλησιαστική ηγεσία προσπάθησαν να σώσουν τους Εβραίους από τη ναζιστική θηριωδία. Ένα πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο τότε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος, ο οποίος προμήθευσε τούς Εβραίους με πλαστά πιστοποιητικά ορθόδοξης βάπτισης, για να εξαπατήσει τους ναζιστές. Επίσης ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Δαμασκηνός υπέγραψε μαζί με 27 κορυφαία στελέχη της ελληνικής κοινωνίας μια αιχμηρή επιστολή στην οποία τονίζει τον αδιάλυτο δεσμό Ελλήνων και Εβραίων και αποκαλούσε του Εβραίους ΕΛΛΗΝΕΣ. Η επιστολή αυτή είναι μοναδική ως προς τον

χαρακτήρα, το περιεχόμενο, το ύφος και τον σκοπό, σ΄όλη την τότε ναζιστικοκρατούμενη Ευρώπη.

Η συναυλία Μνήμης έχει σκοπό να θυμίσει τη τραγική ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στη ναζιστική περίοδο και να κάνει γνωστό αυτό το Ολοκαύτωμα στη βαυαρική κοινωνία.

Εμείς, οι Έλληνες του Μονάχου, συνδεόμαστε με την Εβραική Κοινότητα Μονάχου και συμμετέχουμε στη τραγική τους ιστορία και για το λόγο ότι και εμείς ζήσαμε, ως Έλληνες στην ιστορία μας, απελάσεις και γενοκτονίες και είχαμε ανάλογη εμπειρία ζωής.

Στη συναυλία θα παιχθούν έργα Εβραίων και Ελλήνων συνθετών και η 3. Συμφωνία του Μίκη Θεοδωράκη. Εισιτήρια προπωλούνται στο γραφείο www.muenchenticket.de

Όλοι οι Έλληνες και βαυαροί φιλέλληνες είναι εγκάρδια προσκεκλημένοι να παρευρεθούμε στη συναυλία.

Το Δελτίο Τύπου της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης Το Δελτίο Τύπου της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης Η Κ.Ο.Θ. στο Μόναχο Συναυλία μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης (1943-45) Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης τιμά τη μνήμη των Θεσσαλονικέων Εβραίων που έχασαν τη ζωή τους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με μία ιστορική συναυλία στο Μόναχο, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, με πόρους του Ελληνογερμανικού ταμείου για το μέλλον, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και γίνεται σε συνεργασία με την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης.

Τον Μάρτιο του 1943 ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη το πρώτο από τα συνολικά 19 τρένα, που μετέφεραν 46.091 Εβραίους Θεσσαλονικείς στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μισή χιλιετία σεφαρδίτικης κληρονομιάς μίας ακμάζουσας κοινότητας της πόλης, κυριολεκτικά αφανίστηκε μέσα σε λίγα χρόνια. Η Κ.Ο.Θ. τιμά τη μνήμη όσων δεν επέστρεψαν ποτέ με ένα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον πρόγραμμα κορυφαίων Ελλήνων και Εβραίων δημιουργών. Η μουσική άλλωστε υπήρξε η παρηγορητική σύντροφος των μόλις 1.950 επιζώντων που γύρισαν από την κόλαση, τραγουδώντας στη διαδρομή «Περίμενέ με Θεσσαλονίκη». Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017, ώρα 20:00

Herkulessaal, Μόναχο

Διεύθυνση ορχήστρας: Γεώργιος Βράνος

Σοπράνο: Μαρία Κωστράκη

Βιόλα: Χαρά Σειρά

Ακορντεόν: Κωνσταντίνος Ράπτης

Συμμετέχει η Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης (διδασκαλία: Μαίρη Κωνσταντινίδου)

Πρόγραμμα:

Gustav Mahler: Συμφωνία Νο.5, Adagietto

Betty Olivero: ‘Neharo’t, Neharo’t’, κοντσέρτο για βιόλα, ακορντεόν και ορχήστρα

Δημήτρης Μητρόπουλος: Ταφή

Γιάννης Κωνσταντινίδης: Δωδεκανησιακή σουίτα αρ.1

Μίκης Θεοδωράκης: Συμφωνία αρ.3, μέρος γ’

Τιμές εισιτηρίων:

Πλατεία 30 €

Εξώστης 20 €

Προπώληση εισιτηρίων:

Muenchen Ticket

www.muenchenticket.de

Τηλ. 0049 89 54818181

Με την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας

Σε συνεργασία με την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:

Ο Γκούσταβ Μάλερ υπήρξε γόνος γερμανόφωνης οικογένειας Εβραίων Ασκενάζι και ήταν το δεύτερο από τα συνολικά 12 παιδιά τους. Γεννήθηκε στην Βοημία και σε μικρή ηλικία μετακόμισε οικογενειακώς στην Μοραβία. Το μεγάλο του παράπονο ήταν πως έζησε μια ζωή ως ‘τρις άπατρις’, σύμφωνα με τη δική του έκφραση: ήταν ένας Βοημός στην Αυστρία, ένας Αυστριακός στην Γερμανία και ένας Εβραίος σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Η Πέμπτη Συμφωνία είναι το πρώτο μεγάλο έργο της ύστερης περιόδου του και είναι πλούσια σε έντονα και αντιφατικά μεταξύ τους συναισθήματα. Το πασίγνωστο 4ο μέρος της συμφωνίας αποτελεί ένα ερωτικό τραγούδι, αφιερωμένο στη σύζυγό του Άλμα. Ο μελωδικός διάλογος των εγχόρδων με την άρπα καθηλώνει, ενώ ο Μάλερ αφήνει σε κάποια σημεία να αιωρείται και το ερώτημα για το αν πρόκειται τελικά για τραγούδι της αγάπης ή του θανάτου, ιδίως με τις νύξεις στον Βάγκνερ και τα αναπάντητα ερωτήματα που αφήνει στο τέλος. Το Neharo’t Neharo’t είναι ένα υπέροχο έργο της σύγχρονης Ισραηλινής δημιουργού Μπέτυ Ολιβέρο, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά ένα αφιέρωμα σε όλες τις γυναίκες και τα παιδιά που ζουν σε πολεμικές ζώνες. Όταν η συνθέτης έγραφε το έργο τον Ιούλιο του 2006, το Ισραήλ βρισκόταν στη μέση ενός βίαιου πολέμου με την Χεζμπολάχ. Βαθιά συγκινημένη από τις τρομακτικές εικόνες των θυμάτων και των δύο πλευρών διάλεξε θρήνους των μητέρων, χηρών και αδελφών που είχαν χάσει αγαπημένα πρόσωπα, ως σημείο αναφοράς για τη σύνθεσή της. Ο τίτλος Neharo’t Neharo’t σημαίνει στα Εβραϊκά ‘ποτάμια ποτάμια’ και παραπέμπει στα ποτάμια δακρύων που έχουν χυθεί από γυναίκες στη θλίψη τους. Ο τίτλος όμως δίνει και μία αχτίδα ελπίδας, αφού η ρίζα της εβραϊκής λέξης ‘nahar’ (ποτάμι) μοιάζει με τη λέξη ‘nehara’ που σημαίνει ‘ακτίνα φωτός’. Το συμφωνικό ποίημα Ταφή του Δημήτρη Μητρόπουλου γράφτηκε τον Απρίλιο του 1915 και αποτελεί μία εκδήλωση της βαθιάς πίστης του συνθέτη. Το έργο αρχικά προορίζονταν να αποτελέσει το Β’ μέρος της Συμφωνίας του Χριστού, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε τελικά. Ο Μητρόπουλος παραθέτει στο εξώφυλλο της παρτιτούρας ένα απόσπασμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (κζ’59) και ένα μέρος ενός ποιήματος του Victor Hugo. Η Ταφή σύμφωνα με το συνθέτη «δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσευχή, ένας θρήνος που βγαίνει από τα βάθη της ψυχής μου για εκείνον που υπέφερε για μας, για εκείνον που όλοι πρέπει ν’ αγαπούν και να λατρεύουν!».

Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στη Σμύρνη και σπούδασε πιάνο και θεωρητικά στην Ανώτατη Σχολή του Βερολίνου. Η πλούσια εργογραφία του έχει ένα χαρακτήρα γνήσια ελληνικό, εμποτισμένο από το δημοτικό τραγούδι, ενώ χαρακτηριστικό είναι πως έγραφε και ως Κώστας Γιαννίδης τη λεγόμενη ‘ελαφρά μουσική’. Έχει γράψει πλήθος έργων με αναφορές στους ρυθμούς και τις μελωδίες των Δωδεκανήσων, εκ των οποίων δύο δωδεκανησιακές σουίτες για ορχήστρα. Η πρώτη Δωδεκανησιακή Σουίτα γράφτηκε το 1948 και είναι αφιερωμένη στον Ελβετό μουσικολόγο Samuel Baud-Bovy, αφού τα θέματά της είναι παρμένα από τους δυο τόμους της συλλογής του «Τραγούδια των Δωδεκανήσων», μία εκπληκτική μελέτη των χορών και των τραγουδιών των συγκεκριμένων ακριτικών νησιών.

Η 3η Συμφωνία του Μίκη Θεοδωράκη αποτελεί ένα υπέροχο μωσαϊκό μελωδιών και θεματικά βασίζεται στο ποίημα του Σολωμού ‘Τρελή Μάνα’, με αναφορές και στην ‘Πόλη’ του Καβάφη. Ο συνθέτης την έγραφε από το 1942 μέχρι την πρώτη εκδοχή της δεκαετίας του 80’, ενώ συνέχισε να προσθέτει υλικό μέχρι και τη δεύτερη εκδοχή της δεκαετίας του 90’. Στο Γ’ μέρος, που λειτουργεί σαν ιντερλούδιο, ο Θεοδωράκης επεξεργάζεται βυζαντινούς ύμνους της Μεγάλης Παρασκευής, ενώ χαρακτηριστικό του έργου είναι η υπόμνηση των ήχων της καμπάνας της Αγίας Σοφίας. Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα από τα κορυφαία και πλέον γνωστά ελληνικά συμφωνικά έργα, με το οποίο ο δημιουργός θέλησε να παραδώσει σε ολόκληρο τον κόσμο ‘ένα μουσικό μνημείο που να εκφράζει το βαθύτερο χαρακτήρα της σύγχρονης ελληνικότητας’. Σχετικές φωτογραφίες Σχετικές φωτογραφίες

Gedenkkonzert für die Opfer des Holocaust aus Thessaloniki

am Freitag, den 10. März 2017, wird das Staatliche Orchester Thessaloniki, bestehend aus 90 Musikern und einem 60 Mitglieder starken Chor, ein Konzert geben mit dem Titel: Gedenkkonzert für die Opfer des Holocaust aus Thessaloniki (1943-1945).

Das Konzert, das um 20 Uhr im Herkulessaal stattfindet, wurde größtenteils vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland finanziert, mit Unterstützung des griechischen Außenministeriums und der Jüdischen Gemeinde von Thessaloniki.

Am 6. März 1943 wurden strenge Maßnahmen gegen die Juden in Thessaloniki ergriffen und am 15. März 1943 begann die systematische Deportation der Juden aus Thessaloniki in verschiedene Konzentrationslager in Deutschland. Von den 46.091 Juden aus Thessaloniki, die in KZs transportiert wurden, kamen nur 1.950 wieder in Ihre Heimat zurück, was ca. 4% ausmacht.

So wurden in nur wenigen Jahren die lebendige und bis dahin größte europäische sephardische Gemeinde in der Stadt und ihr 500-jähriges kulturelles Erbe ausgelöscht.

Viele Griechen und insbesondere die Führung der orthodoxen Kirche Griechenlands haben versucht die Juden zu retten.

Eine herausragende Rolle spielten dabei beispielsweise der damalige Metropolit von Thessaloniki Gennadios sowie der damalige Erzbischof von Athen und ganz Griechenland Damaskinos. Der Metropolit Gennadios setzte sich für die Verfolgten ein, indem er an viele unechte christliche Taufscheine zur Täuschung für die Nazis ausgab. Erzbischof Damaskinos schrieb zusammen mit 27 führenden Mitgliedern der griechischen Gesellschaft, aus Politik, Wissenschaft und von anderen Institutionen und Organisationen, einen scharf formulierten Brief, in dem der unauflösliche Bund zwischen Christen und Juden unterstrichen wurde und er alle Juden als „Griechen“ bezeichnete.

Dieses Schreiben war, was Charakter, Inhalt und Ziel angeht, im gesamten von den Nazis besetzten Europa einzigartig.

Das Gedenkkonzert soll an die tragische Geschichte der jüdischen Gemeinde in Thessaloniki während der Nazizeit erinnern und die bayerische Bevölkerung über ihr Schicksal informieren.

Wir, die Münchner Griechen, sind mit der jüdischen Gemeinde in München eng verbunden und nehmen Anteil an dieser schrecklichen Geschichte, nicht zuletzt da wir selbst als griechisches Volk oft Deportationen und Genozid ausgesetzt waren und ähnliche Erfahrungen durchleben mussten.

Es werden Musikstücke von jüdischen und griechischen Komponisten gespielt: Vorverkaufskarten über München Ticket (www.muenchenticket.de) zu erwerben.

Alle Griechen in München und alle bayerischen Freunde und Philhellenen sind herzlich eingeladen diesem Konzert beizuwohnen.