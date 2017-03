Ειδήσεις από την Ομογένεια

Das 1. Griechenland Festival in Düsseldorf, Marktplatz, 30. März – 2. April

Düsseldorf, den 20. März 2017

B E K A N N T G A B E

www.griechenlandfestival.de

Das 1. Griechenland Festival in Düsseldorf findet in Zusammenarbeit und mit der

Unterstützung der Regionen Epirus, Peloponnes, Zentralmakedonien und Mittelgriechenland

vom 30. März bis zum 2. April statt.

Auf dem viertägigen Festival in der Altstadt der Hauptstadt des bevölkerungsreichsten

deutschen Bundeslandes soll das moderne Griechenland über das Unternehmertum, den

Tourismus, die Musik, die Tänze, die Kunst und der Gastronomie vorgestellt werden.

Zugleich soll auch die große Präsenz von Griechen hier in der Umgebung deutlich gemacht

werden.

Die griechische Gemeinde Düsseldorfs beträgt 15.000 Bürger und ist die zweitgrößte der

Stadt, wobei 140.000 Bürger griechischer Abstammung in NRW leben. Ziel dieses Festes ist,

dass die Freunde Griechenlands sich wieder daran erinnern und Leute, die es noch nicht

kennen, mit einem modernen, gastfreundlichen und kreativem Land in Berührung kommen.

Das Programm im Einzelnen:

Am Donnerstag den 30. März um 14.00 Uhr – Konzert von Fotini Darra, die u.a. Werke von

Theodorakis und Chatzidakis interpretieren wird. Es werden auch die Chöre der Griechischen

Grundschulen von Düsseldorf und Wuppertal mitsingen.

Am Nachmittag Stand Up Comedy mit dem Entertainer Jasin Challah

Am Freitag den 31. März und am Samstag den 1. April beginnt das Programm um 12.00 Uhr

mit der Präsentation der Regionen Peloponnes, Epirus, Mittelgriechenland und

Zentralmakedonien.

Am Freitag den 31. März um 15.00 Uhr findet eine Präsentation über die Ernährung Kretas

statt und ab 17.00 Uhr werden wir von den Klängen der Gruppe Rebetology und um 19.00

Uhr von den Klängen der Gruppe Baildsa verführt.

Am Samstag um 15.00 Uhr kommen wir in den Genuss der einmaligen klassischen Musik, die

das Molyvos Festival vorbereitet hat. Um 17.00 Uhr wird uns Loukia Valasi in die magischen

Klänge des Santouri einweihen. Um 19.00 Uhr singt die Gruppe Gadjo Dilo.

Großes griechisches traditionelles Fest am Sonntag. Ab 13.00 Uhr führen die Düsseldorfer

Kulturvereine aus Epirus, Kreta, Pontos, Thrakien und Thessalien, sowie der Verein En Drasi

der Kirchengemeinde des Heiligen Apostels und das Leibniz Gymnasium Tänze aus jedem

Winkel Griechenlands vor und zeigen die traditionellen Trachten Griechenlands.

Anschließend beenden Musikgruppen aus unserer Gegend das Festival-Programm mit Tanz

und Musik bis um 18.00 Uhr.

Während der gesamten Festivaldauer, werden die Besucher die Möglichkeit haben die 22

Stände auf dem Marktplatz zu besuchen. Weinproben, Verkostung von Essen,

Reiseinformationen, Gewinnspiele, Fahrten mit Fahrrädern aus Holz, Verkauf von

griechischen Produkten, Ferienreisen, Lebensmitteln und Getränken, Musik und Büchern

sind der Mittelpunkt der Präsenz der vier Regionen und der teilnehmenden Unternehmen.

Während des Festivals findet innerhalb des Rathauses eine Ausstellung mit Skizzen von

Michalis Koundouris statt, die von der Gesellschaft griechischer Autoren/innen in

Deutschland organisiert wird. Am Samstag um 15.00 Uhr findet nach einer Initiative der

Generalkonsulate Frankreichs und Griechenlands eine offene Diskussion in Zusammenarbeit

mit „We are Europe“ statt. Anlässlich des 60. Jahrestages der Römerverträge können die

Bürger Düsseldorfs mit den Generalkonsuln der EU-Länder über die Vergangenheit und die

Zukunft Europas diskutieren.

Im Rahmen des Festivals findet am Freitag den 31. März auch eine Tagung über griechische

Qualitäts- und Bio-Produkte statt, die vom Generalkonsulat in Zusammenarbeit mit dem

NRW Wirtschaftsministerium durchgeführt wird und an Unternehmer aus dem

Lebensmittelbereich in Deutschland gerichtet ist.

Das Festival wird nach Initiative des Generalkonsulats Düsseldorf von der Fa Paffrath Events

in Zusammenarbeit mit GREAT Exhibitions durchgeführt und mit der Unterstützung der vier

griechischen Regionen, sowie der Sparkasse Düsseldorf, Greece on Tour, das für das

Musikprogramm der drei ersten Tage verantwortlich ist, der Fa Babtec, der Diakonie,

Enterprise Greece, ΑEGEAN AIR, ΑWISTA und der Stadtwerke Düsseldorf. Das Festival konnte

sich auf das Potenzial der griechischen Kulturvereine Düsseldorfs verlassen.

Besonderer Dank gilt der Stadt Düsseldorf und vor allem dem Oberbürgermeister Thomas

Geisel, der wesentlich zur Realisierung des Festivals beigetragen hat.

Ziel ist es, dass das 1. Griechische Festival der Anfang einer unterschiedlichen, feierlichen

griechischen Präsenz im Herzen Deutschlands ist, die Tradition wird.