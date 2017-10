Ειδήσεις σχετικές με τον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα Παγκόσμια πρεμιέρα KEOAX the Guardians of MT Olympus

Πληροφοριακά Στοιχεία Κατηγορία: Πολιτισμός Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

Στην τελική ευθεία βρίσκονται πλέον οι προετοιμασίες για την παγκόσμια πρεμιέρα του τεκμηριογραφήματος KEOAX THE GUARDIANS OF MT OLYMPUS.

Πρόκειται για το τέταρτο ντοκιμαντέρ του αμερικανικού τηλεοπτικού σταθμού Ellopia Films USA της σειράς “Mt Olympus the Series”. Για την δημιουργία του ντοκυμαντέρ αυτού απαιτήθηκαν συνολικά 4 μήνες γυρισμάτων (σε τρείς διαφορετικές εποχές του χρόνου) ενώ η Σκηνοθέτης Αθηνά Κρικέλη παρέμεινε μετά από έγκριση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στους χώρους του ΚΕΟΑΧ όπου ακολούθησε την καθημερινή τους εκπαίδευση.

Με την έγκριση του ΓΕΣ, δρομολογήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα του ΚΕΟΑΧ Τhe guardians of Mt. Olympus που θα πραγματοποιηθεί στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών ενώ αμέσως μετά το τεκμηριογράφημα θα πάρει τον δρόμο για τα παγκόσμια φεστιβάλ κινηματογράφου προβάλλοντας έτσι το σθένος και την μοναδικότητα των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων και του Ολύμπου.

Την σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει η παγκοσμίως βραβευμένη δημοσιογράφος Αθηνά Κρικέλη. Πρόκειται για την μοναδική ελληνίδα της Αμερικής που από το 1992 ψηφίζει στα EMMYS, NY Festivals και στα προκαταρκτικά των ΟΣΚΑΡΣ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η δημιουργία του τεκμηριογραφήματος έγινε βασιζόμενη στην προσωπική εργασία και εθελοντική προσφορά της ομάδας της Εllopia στην Ελλάδα, Κύπρο και Αμερική.

Ηδη τα τρια πρώτα ντοκυμαντέρ της σειράς ΟΛΥΜΠΟΣ έχουν αποσπάσει 12 παγκόσμιες διακρίσεις και αγαλματίδια

1- Elassona Secret Path to Mt Olympus

2- Mt Olympus the Creation

3- EMAK in Rescue Mode