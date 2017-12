Ευ Ζην, υγεία, ιατρικά θέματα Ένας χρόνος φεύγει: Ορισμένες από τις πιο σημαντικές έρευνες του 2017

Αναδεικνύουν την κακή λειτουργικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος στο σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης

Το ιδιοπαθές σύνδρομο χρόνιας κόπωσης ή σύνδρομο χρόνιας κόπωσης χαρακτηρίζεται από γενικευμένη κόπωση, που περιλαμβάνει καθολική αδυναμία εύκολη κούραση διανοητική εξασθένηση εξάμηνης διάρκειας (ή παραπάνω), χωρίς υποκείμενο συγκεκριμένο σωματικό ή ψυχιατρικό νόσημα. Οι πάσχοντες από το σύνδρομο εμφανίζουν συχνά διαταραχές μνήμης και συγκέντρωσης, μυϊκούς πόνους, διαταραχές ύπνου, κακουχία μετά από άσκηση, πονοκέφαλο, πονόλαιμο ευαισθησία στους τραχηλικούς και μασχαλιαίους αδένες. Η συχνότητα του συνδρόμου βαίνει αυξανόμενη σήμερα για άγνωστους λόγους. Ορισμένες από τις πιο σημαντικές έρευνες το 2017 αναδεικνύουν ότι η φλεγμονή και η διαταραγμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος έναντι των φλεγμονών διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο σύνδρομο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που δημοσιεύτηκε στις 31/07/2017 στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences και περιέλαβε 192 πάσχοντες και 392 υγιείς εθελοντές ( Jose G. Montoya και συν. Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ στην Καλιφόρνια) oι ασθενείς με σύνδρομο χρόνιας κόπωσης έχουν διαφορετικά επίπεδα κυκλοφορίας ορισμένων κυτοκινών σε σύγκριση με υγιή άτομα ενώ τα επίπεδα 17 κυτοκινών συσχετίζονται με τη σοβαρότητα της νόσου. Οι κυτοκίνες διεγείρουν την κίνηση των κυττάρων της άμυνας του οργανισμού προς σημεία φλεγμονής, λοίμωξης και τραύματος και επιπλέον έχουν κεντρικό ανοσορυθμιστικό ρόλο.



Σύμφωνα με τα αποτελέσματα καναδικής μελέτης που περιέλαβε 24 πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας με σοβαρή κόπωση η εφαρμογή τεχνικών όπως η αυτόλογη μεταμόσχευση αιματοποιητικών στελεχιαίων κυττάρων που μειώνουν δραστικά την φλεγμονή μείωσαν επίσης και την ένταση του συνδρόμου χρόνιας κόπωσης στους ασθενείς αυτούς. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στην Αμερικανική Επιτροπή Θεραπείας και Έρευνας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ACTRIMS) στις 23/02/2017 από τους συντελεστές της μελέτης (Gauruv Bose, και συν, Πανεπιστήμιο Οτάβα, Οντάριο).



Ο αγώνας δρόμου για την εύρεση αποτελεσματικών φαρμάκων που να θεραπεύουν πλήρως το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης σε πάσχοντες από τις πιο σοβαρές και ανθεκτικές στα υπάρχοντα φάρμακα μορφές της νόσου δεν έχει λήξει ακόμη. Ωστόσο είναι σημαντικό όλοι οι πάσχοντες να λαμβάνουν μέτρα ενδυνάμωσης και σωστής ρύθμισης του ανοσοποιητικού συστήματος.



Ιδιαίτερα σημαντικά για την ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού στον υγιή οργανισμό είναι η αποχή από το κάπνισμα και η σωστή διατροφή. Οι βιταμίνες που παρατίθενται είναι σημαντικά για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και τον έλεγχο των φλεγμονών.



Βιταμίνη Α. Η έλλειψή της έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της λειτουργικότητας των ανατομικών φραγμών, τη μείωση της δραστηριότητας αρκετών ανοσοποιητικών κυττάρων, τη μείωση του αριθμού των Τ και Β λεμφοκυττάρων. Αυξημένες συγκεντρώσεις ευρίσκονται στα ψάρια, στο γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, καρότα, στις γλυκοπατάτες, στα βερίκοκα, στα κίτρινα λαχανικά, στο αυγό. Να προτιμάτε γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλών λιπαρών.



Βιταμίνη Ε. Η βιταμίνη Ε είναι απαραίτητη για την προστασία των κυτταρικών μεμβρανών ενάντια στην υπεροξείδωση λιπιδίων που συνιστά ανοσοκατασταλτική διεργασία. Η έλλειψή της αυξάνει την ευπάθεια σε ορισμένες λοιμώξεις. Αυξημένες συγκεντρώσεις ευρίσκονται στο φρέσκο extra παρθένο ελαιόλαδο, στο φύτρο σταριού, στα πλήρη δημητριακά, στους ξηρούς καρπούς.



Βιταμίνη C. Eίναι σημαντική για την ομαλή παραγωγή των λευκών αιμοσφαιρίων. Αυξημένες συγκεντρώσεις ευρίσκονται στις ντομάτες, στα εσπεριδοειδή, μαϊντανό, πράσινες πιπεριές, πράσινα ωμά λαχανικά, πεπόνια, φράουλες, λάχανο, πατάτες, κίτρα, ραπανάκια.



Βιταμίνη Β12, Β6, φυλλικό οξύ. Το φυλλικό οξύ, οι βιταμίνες Β12, Β6, συντελούν στην ομαλή λειτουργία της ειδικής αναμνηστικής ανοσίας αλλά και της φυσικής ανοσίας. Η Β12 υπάρχει μόνο σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Αυξημένες συγκεντρώσεις Β6, ευρίσκονται στις μπανάνες, δημητριακά, όσπρια, πράσινα λαχανικά, ξηρούς καρπούς, πατάτες, γλυκοπατάτες, ζύμη, σταφίδες, δαμάσκηνα. Αυξημένες συγκεντρώσεις φυλλικού, ευρίσκονται στα πράσινα φύλλα λαχανικών, όσπρια, ξηρούς καρπούς, φύτρο σταριού.

